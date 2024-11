Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Herrenloses Zustellfahrzeug kollidiert mit Hauswand

Großlohra (ots)

Am Kirchberg verselbständigte sich am Donnerstag ein Zustellfahrzeug und kollidierte mit einer Hauswand. Aals die Zustellerin bemerkte, dass sich das Fahrzeug in Bewegung setzte, versuchte sie noch das drohende Unheil abzuwenden. Hierbei überfuhr das Zustellauto einen Fuß. Die 56-Jährige trug Verletzungen davon. An dem Fahrzeug und der Fassade entstanden Sachschäden im vierstelligen Bereich. Ein Rettungswagen kam zum Einsatz, um die Verletzungen der Frau medizinisch zu versorgen.

