LPI-NDH: Bundesweite Öffentlichkeitsfahndung: Nach umfangreichen Ermittlungen zu einer illegal betriebenen Cannabisplantage - Wer erkennt die abgebildeten Personen?

Die Landespolizeiinspektion Nordhausen berichtete im September über den Brand in einer illegal betriebenen Cannabisplantage in Voigtstedt bei Artern:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/5860990

Seither laufen umfangreiche Ermittlungen, unter anderem wegen des illegalen Betriebs einer Cannabisaufzuchtplantage. In der Zeit von mindestens Mai 2024 bis zum 7. September 2024 bauten mehrere unbekannte Täter illegal Cannabis in einem ehemaligen Konsum an. Dort wurden mehr als 300 Pflanzen, jeweils mit einer Wuchshöhe von über einem Meter, mit teils vertrocknetem Stängelmaterial aufgefunden, was auf eine bereits erfolgte Ernte hinweist. Dieses THC-haltige Cannabis war vermutlich für den späteren gewinnbringenden Verkauf bestimmt.

Die Kriminalpolizei Nordhausen ermittelt wegen des Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz. In diesen Zusammenhang gelten die abgebildeten Personen als dringend tatverdächtig. Wer Hinwiese zu den Personalien der abgebildeten Männer geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0234097/2024

