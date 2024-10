POL Schwaben Nord: Lkw wird Weiterfahrt untersagt

Augsburg (ots) - Autobahn A8 / AS Adelsried / FR München - Am Mittwoch (30.10.2024) verursachte ein 23-jähriger Autofahrer einen Verkehrsunfall auf der A8. Der 23-Jährige war gegen 12.10 Uhr in Richtung München unterwegs. Zwischen den Ausfahrten Zusmarshausen und Adelsried wechselte der Autofahrer von der linken auf den linken Fahrstreifen. Hierbei kollidierte er ...

mehr