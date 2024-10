POL Schwaben Nord: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus

Augsburg (ots) - Hochfeld - Am gestrigen Mittwoch (30.10.2024) kam es zu einem Fahrraddiebstahl in der Von-Parseval-Straße. In der Zeit von 10.00 Uhr bis 14.15 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter ein schwarzes Fahrrad der Marke KTM, das an einem Fahrradständer versperrt war. Hierbei entstand ein Beuteschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrraddiebstahls. Hinweise nimmt ...

