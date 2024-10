POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt wegen Fahrraddiebstahls

Augsburg (ots) - Lechhausen - Am gestrigen Mittwoch (30.10.2024) entwendete ein 61-Jähriger mehrere Waren in einem Supermarkt in der Neuburger Straße. Der 61-Jährige befindet sich nun in Untersuchungshaft. Gegen 09.30 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter den 61-Jährigen, wie er den Laden verließ, ohne die Ware in seinem Rucksack zu bezahlen. Anschließend stoppte der Mitarbeiter den Mann und verständigte die Polizei. ...

