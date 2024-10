Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Ladendieb in Haft

Augsburg (ots)

------------In Absprache mit der Staatsanwaltschaft ---------- Lechhausen - Am gestrigen Mittwoch (30.10.2024) entwendete ein 61-Jähriger mehrere Waren in einem Supermarkt in der Neuburger Straße. Der 61-Jährige befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Gegen 09.30 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter den 61-Jährigen, wie er den Laden verließ, ohne die Ware in seinem Rucksack zu bezahlen. Anschließend stoppte der Mitarbeiter den Mann und verständigte die Polizei. Der Warenwert lag im niedrigen dreistelligen Bereich.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der 61-Jährige gestern einem Richter am Amtsgericht vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen Diebstahls und setzte diesen in Vollzug. Der Mann befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Polizei ermittelt wegen Ladendiebstahls gegen den 61-Jährigen.

