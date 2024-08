Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher in Therme - Zeugen gesucht

Bad Frankenhausen (ots)

In der vergangenen Nacht kam es zu einem Einbruch in eine Therme am August-Bebel-Platz. Bislang unbekannte Täter verschafften sich zwischen Montag, 22 Uhr, und Dienstag, 6.15 Uhr, gewaltsam Zutritt in die Therme. Im Inneren des Gebäudes öffneten die Unbekannten mehrere Türen gewaltsam. Sie erbeuteten Bargeld und hinterließen Sachschaden. Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort Spuren am Tatort. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falles des Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise. Wer hat den Einbruch in die Therme bemerkt? Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge in diesem Bereich aufgefallen? Wer kann Angaben zu dem oder den Tätern machen? Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der Tel. 0361 5743 65 100 entgegen.

Aktenzeichen: 0208701

