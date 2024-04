BPOL-HH: Einsatz der Bundespolizei zur Begegnung in der 2. Bundesliga FC St. Pauli - FC Hansa Rostock

Hamburg (ots) - Am 21.04.2024 gegen 20.27 Uhr nahmen Bundespolizisten eine per Haftbefehl gesuchte 34-Jährige im Bahnhof Altona fest. Zuvor geriet die Deutsche in das Visier einer Präsenzstreife der Bundespolizei, weil sie offensichtlich eine lautstarke verbale Auseinandersetzung mit einem Reisenden hatte. Die ...

