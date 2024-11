LPI-NDH: Von der Fahrbahn abgekommen - Fahrer verletzt

Nordhausen (ots) - Mehrere zehntausend Euro Schaden verursachten bislang unbekannte Diebe in Nordhausen. Der oder die Täter entfernten gewaltsam mehrere Kabel an den Pkw-Ladesäulen, die sich auf dem Parkplatz eines Baumarktes am Darrweg befinden. Den Ermittlungen zufolge ereignete sich die Tat am Donnerstag, gegen 2.20 Uhr. Wer etwas beobachtet hat oder Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in ...

