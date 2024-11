Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vandalen auf dem Hauptfriedhof

Sondershausen (ots)

Wegen Sachbeschädigung ermittelt die Polizei seit Freitagmorgen. Bislang unbekannte Täter beschädigten das Toilettenhaus des Sondershäuser Hauptfriedhofes in der Straße Brückental. Die Polizeibeamten fanden zerstörte Fensterscheiben, abgerissene Seifenspender sowie Beschädigungen an Tür und Decke vor. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Tat ereignete sich am Freitag in der Zeit zwischen 6.30 Uhr und 10.20 Uhr. Wer kann Hinweise geben? Wer hat Personen bemerkt, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der Tel. 0361/574365100 zu melden.

Aktenzeichen: 0289536

