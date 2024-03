POL-DADI: Darmstadt: Unfallverursacher nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Mörlenbach (ots) - Am Mittwochmorgen (27.03.), in der Zeit zwischen 9.55 und 10.35 Uhr zerstörten unbekannte Täter auf einem Wanderparkplatz an der Kreisstraße 11 bei Ober-Liebersbach die Scheibe eines Mazda. Aus dem Fahrzeug wurde anschließend ein dort abgelegter Geldbeutel mit Inhalt sowie ein Mobiltelefon gestohlen. Die Kriminalpolizei in Heppenheim hat die ...

