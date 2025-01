Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfallflucht in der Josefstraße

Hamm-Mitte (ots)

Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Dienstag, 28. Januar, in der Zeit zwischen 14 Uhr und 15.30 Uhr einen geparkten Chevrolet in der Josefstraße und entfernte sich danach, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

Am Radkasten hinten links entstand ein Sachschaden von zirka 1.500 Euro.

Hinweise zum Unfall und dem Verursacher nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (lu)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell