Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Stadtmitarbeiter bei Geschwindigkeitskontrolle beleidigt und angegriffen

Hamm-Pelkum (ots)

Ein Unbekannter hat am Montagabend, 27. Januar, einen städtischen Mitarbeiter auf der Fangstraße angegriffen.

Der 60-Jährige befand sich im Rahmen der Geschwindigkeitsüberwachung in einem Radarwagen der Stadt Hamm als ein Unbekannter an den VW herantrat. Nachdem der Mitarbeiter der Stadt auf Klopfen ein Fenster geöffnet hatte, beleidigte der Mann den 60-Jährigen und schlug unvermittelt mit einem Holzstock in dessen Richtung, verfehlte ihn jedoch. Anschließend schlug der Randalierer die Heckscheibe des VW ein und flüchtete über die Fangstraße in nordwestlicher Richtung.

Es entstand ein Sachschaden in vierstelliger Höhe.

Der Tatverdächtige ist laut Zeugenaussage ca. 180 cm groß und von schlanker Statur. Zur Tatzeit trug er einen dunklen Anorak mit aufgesetzter Kapuze sowie ein schwarz-weißes Tuch, mit dem er sein Gesicht vermummt hatte.

Hinweise zu dem Unbekannten nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (rv)

