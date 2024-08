Polizei Duisburg

POL-DU: Huckingen: Gestürzt oder überfallen? Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Ein 83-Jähriger ist bereits am 2. Juli (gegen 20 Uhr) mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Er wachte Ende des Monats aus dem Koma auf und schilderte seiner Familie, dass er im Bereich Raiffeisenstraße / An der Schanzenbrücke überfallen worden sei. An Details kann er sich nicht erinnern.

Die Polizei Duisburg fragt daher: Wer kann Hinweise auf einen möglichen Raub, Unfall oder einen Sturz geben? Wer hat den Rettungseinsatz an der oben genannten Örtlichkeit gesehen und die Leitstelle der Feuerwehr alarmiert? Zeugen melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0203 2800.

