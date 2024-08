Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Auto weggerollt

Am Dienstag rollte ein Audi in Biberach gegen einen geparkten BMW.

Ulm (ots)

Am Vormittag parkte eine 23-Jährige ihren Audi in der Tiefgarage bei der Stadthalle. Anscheinend zog sie dabei die Handbremse nicht oder nicht richtig an. Der Pkw rollte weg und prallte gegen den geparkten BMW einer 37-Jährigen. An beiden Fahrzeugen entstanden Kratzer am Heck. Die Polizei Biberach hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden auf 1.000 Euro.

Hinweis der Polizei: Sichern Sie Ihr Fahrzeug immer gegen Wegrollen! Gerade in abschüssigen Lagen machen sich diese sonst leicht selbstständig und stellen somit eine Gefahr für Personen und Sachen in der Umgebung dar. Sollte Ihr Fahrzeug nicht ordnungsgemäß gesichert gewesen sein, droht zudem ein Bußgeld.

