Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Ebersbach an der Fils - Von der Fahrbahn abgekommen

Am Montag erlitt ein Motorradfahrer bei einem Unfall bei Ebersbach leichte Verletzungen.

Ulm (ots)

Um 17.22 Uhr fuhr der 34-Jährige auf der K1413 von Büchenbronn in Richtung Ebersbach. In einer Linkskurve verlor er wohl die Kontrolle. Er kam mit seiner Kawasaki nach rechts von der Straße ab und stürzte. Rettungkräfte brachten ihn mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Polizei Uhingen hat den Unfall aufgenommen. Der Schaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

