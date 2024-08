Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum-Sevelen -Schwerer Verkehrsunfall

22-jährige Frau aus Geldern kommt von Fahrbahn ab und wird schwer verletzt

Issum-Sevelen (ots)

Am Donnerstag (15. August 2024) gegen 13:15 Uhr kam es auf der Hoerstgener Straße zwischen dem Letmannsdyck und dem Bongersdyck zu einem schweren Verkehrsunfall. Die 22-jährige Fahrerin eines grauen Seat Ibiza befuhr die Hoerstgener Straße in Richtung Sevelen, als sie aus derzeit nicht bekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abkam, einen Leitpfosten überfuhr und gegen einen Baum prallte. Durch die sehr starken Verformungen des Seats musste die Feuerwehr die Frau aus Geldern aus dem Auto befreien. Sie wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Seat wurde abgeschleppt. Die Straße wurde zur Reinigung von ausgelaufenen Betriebsmitteln und zur Unfallaufnahme bis 14:30 Uhr voll gesperrt. (as)

