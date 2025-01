POL-HAM: Dreiste Diebe: Während des Trainings in Umkleide eingebrochen

Hamm-Uentrop (ots) - Auf Kaffee hatte es am Freitag, 24. Januar, erneut ein Dieb in einem Discounter an der Ostwennemarstraße abgesehen. Der unbekannte Täter steckte mehrere Packungen Kaffee in eine Plastiktüte und verließ gegen 20.10 Uhr das Geschäft. Als er von einer Kassiererin angesprochen wurde, flüchtete der Unbekannte in westliche Richtung. Laut Zeugenaussagen ist der Kaffeedieb zwischen 20 und 25 Jahre alt, ...

