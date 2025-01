Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Kaffeedieb schlägt wieder zu

Hamm-Uentrop (ots)

Auf Kaffee hatte es am Freitag, 24. Januar, erneut ein Dieb in einem Discounter an der Ostwennemarstraße abgesehen. Der unbekannte Täter steckte mehrere Packungen Kaffee in eine Plastiktüte und verließ gegen 20.10 Uhr das Geschäft. Als er von einer Kassiererin angesprochen wurde, flüchtete der Unbekannte in westliche Richtung.

Laut Zeugenaussagen ist der Kaffeedieb zwischen 20 und 25 Jahre alt, hat kurze blonde Haare und eine kräftige Statur. Zur Tatzeit trug er helle Oberbekleidung und führte eine Tasche mit der Aufschrift "Action" mit sich, in der er das Diebesgut verstaute.

Hinweise zu dem Unbekannten nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.

Erst einen Tag zuvor hatte derselbe Täter ebenfalls mehrere Packungen Kaffee gestohlen. Hier geht es zur vorherigen Pressemitteilung: https://my.newsaktuell.de/p/32416/archiv/5559004?page=1 (rv)

