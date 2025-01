Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Jugendlicher E-Scooter-Fahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Ein 15jähriger Schüler wurde am Freitag, 24. Januar um 07:45 Uhr bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Schillerstraße / Sedanstraße leicht verletzt. Der Schüler befuhr mit seinem Elektrokleinstfahrzeug die Schillerstraße in Fahrtrichtung Osten. Zugleich befuhr ein 28jähriger Bockum-Höveler mit seinem Opel Corsa die Sedanstraße in Fahrtrichtung Süden. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Jugendliche wurde hierbei auf die Motorhaube des PKW aufgeladen und landete schlussendlich auf der Fahrbahn. Hierbei verletzte sich der Jugendliche leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Dieses konnte er nach ambulanter Behandlung wieder entlassen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.600 Euro. (nue)

