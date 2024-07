Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Anrufe von falschen Polizeibeamten/Warnhinweis

Zweibrücken (ots)

Am Montag, 01.07.2024 im Laufe des Nachmittags erhielten zwei Zweibrücker Bürger Anrufe von falschen Polizeibeamten, die vorgaben, dass sich in unmittelbarer Nähe der Angerufenen Einbrüche ereignet hätten und dort Notizen aufgefunden worden wären, die auf einen weiteren Einbruch bei den Angerufenen hindeuten dürften. Diesbezüglich sollten durch die falschen Polizeibeamten Wertgegenstände bei den Angerufenen in Empfang genommen und sichergestellt werden. Die Angerufenen durchschauten die Betrugsmasche, so dass es in beiden Fällen beim Versuch blieb. Die Polizeiinspektion Zweibrücken warnt erneut vor dieser mittlerweile gängigen Betrugsmasche. /pizw

