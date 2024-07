Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0400 --Polizisten stellen Trickbetrüger--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Vegesack, OT Fähr-Lobbendorf, Vulkanstraße Zeit: 03. bis 04.07.2024

Einsatzkräfte der Polizei stellten am Donnerstagvormittag einen mutmaßlichen 16 Jahre alten Trickbetrüger in Vegesack. Außerdem konnten weitere Beteiligte ermittelt werden.

Zunächst hatten sich schon am Mittwoch ein Mann und der 16-Jährige Zugang zum Haus eines Seniorenpaares in der Vulkanstraße verschafft. Sie hatten angegeben, Teppiche als Geschenke an gute Kunden eines Teppichhauses übergeben zu wollen. Im Anschluss hatten sie sich ohne etwas zu entwenden entfernt. Am Donnerstagvormittag nahmen mutmaßlich dieselben Täter per Telefon Kontakt auf. Sie gaben an, Teppiche zwischenlagern zu wollen. Dafür würden sie einen höheren Geldbetrag bezahlen, allerdings müssten die Teppiche zunächst gekauft werden. Die 73 Jahre alte Ehefrau wurde misstrauisch und alarmierte die Polizei. Sie vereinbarte später unter Anweisung der Polizisten telefonisch einen Übergabetermin. Die Einsatzkräfte postierten sich in zivil und nahmen den 16-Jährigen fest, als er zu dem vermeintlichen Geschäft an der Tür des Hauses erschien. Nach ersten Erkenntnissen, ist der weitere Beteiligte sein 50 Jahre alter Vater. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen wegen versuchten Betruges übernommen. Der 16-Jährige wurde nach Abschluss der Maßnahmen dem Kinder- und Jugendnotdienst übergeben.

Die Polizei Bremen lobt ausdrücklich das Verhalten der 73-Jährigen, sie hat mit ihrem Verhalten maßgeblich zur Festnahme des Jugendlichen und zur Ermittlung des 50-Jährigen beigetragen.

Die Polizei warnt eindringlich davor, unbekannten Personen gutgläubig zu vertrauen. Trickdiebe und Betrüger sind oft wortgewandt und ideenreich. Ziehen Sie Nachbarn oder Bekannte hinzu. Rufen Sie beim geringsten Zweifel den kostenlosen Notruf der Polizei unter 110 an. Mehr Tipps und Hinweise gibt es beim Präventionszentrum der Polizei Bremen unter (0421) 362-19003, bzw. unter www.polizei.bremen.de oder www.polizei-beratung.de.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell