POL-HB: Nr.: 0398 --Mehrere Müllcontainer brennen--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Vahr Zeit: 03. bis 04.07.2024

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brannten in der Vahr mehrere Müllcontainer. Verletzt wurde niemand, es entstand Sachschaden.

Gegen 21:40 Uhr bemerkten Passanten in der Gustav-Radbruch-Straße, dass ein Müllcontainer in Flammen stand und alarmierten Polizei und Feuerwehr. Im weiteren Verlauf der Nacht brannten in der Ludwig-Beck-Straße, der Geschwister-Scholl-Straße und der Kurt-Huber-Straße ebenfalls Müllcontainer. In keinem der Fälle kamen Personen zu Schaden, in der Kurt-Huber-Straße wurde ein Auto in Mitleidenschaft gezogen. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 entgegen.

