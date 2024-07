Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0397 --Einbruch in Moschee--

Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Lindenhof, Stapelfeldstraße Zeit: 02.07.2024, 02:30 Uhr

Ein unbekannter Mann brach in der Nacht zu Dienstag in eine Moschee in Gröpelingen ein. Dabei entwendete er Bargeld aus einer Spendenbox.

Am Dienstagmorgen bemerkten Mitglieder der Gemeinde in der Stapelfeldstraße Einbruchspuren und alarmierten die Polizei. Aufnahmen der Überwachungskamera zeigen, wie ein Mann gegen 02:30 Uhr ein Fenster einschlug und dann mehrere Schränke durchsuchte und schließlich die Spendenbox an sich nahm. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 entgegen.

