Bahnhofsviertel: Zwei erfolgreiche Festnahmen mit Hilfe der Videoschutzanlage

(ha) Am gestrigen Mittag brachte eine 72-jährige Frau gegen 14:00 Uhr den Diebstahl ihres Smartphones beim 1.Polizeirevier in Frankfurt zur Anzeige. Durch Auswertung der örtlichen Videoschutzanlage konnten die Beamten die Tathandlung zwei Männern im Bereich der Konstablerwache zuordnen, Polizisten gelang die Festnahme der beiden 25- und 40-jährigen Männer im späteren Verlauf.

Ein zunächst unbekannter Mann brach am heutigen Freitagmorgen gegen 04:30 Uhr in ein Geschäft in der Moselstraße ein. Über die Videoschutzanlage erhielten die Polizeibeamten eine detaillierte Beschreibung des Täters, sodass dieser noch im Nahbereich festgenommen werden konnte.

Der 59-jährige Einbrecher wurde auf Grund von Wiederholungsgefahr mit dem Ziel der richterlichen Vorführung in das Polizeipräsidium Frankfurt eingeliefert.

