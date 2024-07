POL-F: 240719 - 0724 Frankfurt - Bundesautobahn 5: Schwerer Verkehrsunfall mit Landung des Rettungshubschraubers

Frankfurt (ots) - (th) Im Rahmen eines Ortstermins wurde heute im Beisein des Leiters des 1. Polizeireviers, Herrn Polizeirat Sascha Köhler, sowie von Anwohnern und Gewerbetreibenden ein mobiles polizeiliches Kamerasystem am Standort "An der Staufenmauer" installiert und in Betrieb genommen. Die über einen ...

mehr