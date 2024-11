Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Einbruch in Sport- und Freizeitcenter - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

In der Nacht von Freitag, 08.11.2024, 23 Uhr auf Samstag, 09.11.2024, 8 Uhr, verschaffte sich bislang unbekannte Täterschaft unbefugten Zutritt in ein Sportcenter am "Am Sportfeld" in Emmendingen.

Die Unbekannten durchwühlten die Räumlichkeiten, durchsuchten es nach Wertgegenständen und verursachten hierbei einen Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Ob und was möglicherweise entwendet wurde, kann derzeit noch nicht eingeschätzt werden.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641-582-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zur unbekannten Täterschaft geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell