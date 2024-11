Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Unbekannter soll versucht haben, einen Passanten zu berauben - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am 07.11.2024 soll ein Unbekannter versucht haben, einen Mann im Bereich Stühlinger Kirchplatz/Wannerstraße in Freiburg zu berauben. Wie der Geschädigte der Polizei mitteilte, habe der Unbekannte gegen 11.40 Uhr die Herausgabe von Geld gefordert. Als der Geschädigte dies verweigerte, habe der Täter mit Gewalt gedroht und den Mann in Richtung Sparkasse verfolgt.

In der Folge habe der Unbekannte mehrfach mit Pfefferspray in Richtung des Geschädigten gesprüht. Danach habe sich der Täter ohne Beute von der Örtlichkeit entfernt. Der Geschädigte wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nicht verletzt. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

mollige Statur, Ziegenbart, schwarze lockige Haare, blaue Jeans, blauer Kapuzenpulli, blaue Handschuhe, auffällig schiefe Schneidezähne, führte ein älteres, silbernes Fahrrad mit sich.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0761/882-2880 zu melden.

