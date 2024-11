Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kleines Wiesental: Unfall mit Krad - zwei leicht Verletzte

Mit seiner 125-Maschine befuhr am Samstag, 09.11.2024 gegen Mitternacht ein 16-jähriger mit Sozia die L 131 von Neuenweg kommend in Richtung Böllen. Aufgrund eines vermeintlich querenden Wildtieres kam er mit seiner Maschine ins Schwanken und stürzte. Der 16-Jährige und seine 17-jährige Sozia verletzten sich bei dem Sturz leicht und wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Am Krad entstand Sachschaden von rund 1000 Euro.

