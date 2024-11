Freiburg (ots) - Küssaberg: Brand in Kirche gelegt - Feuerstellen selbständig gelöscht Am Donnerstag, 07.11.2024, gegen 17.00 Uhr, hat ein Unbekannnter in der Kirche im St. Anna Weg in Dangstetten mehrere kleine Feuerstellen gelegt. Die Brandnester wurden entdeckt und konnten eigenständig gelöscht werden. Das Kriminalkommissariat Waldshut-Tiengen (07741 8316-0) ...

