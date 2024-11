Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Küssaberg: Brand in Kirche gelegt - Feuerstellen selbständig gelöscht

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 07.11.2024, gegen 17.00 Uhr, hat ein Unbekannnter in der Kirche im St. Anna Weg in Dangstetten mehrere kleine Feuerstellen gelegt. Die Brandnester wurden entdeckt und konnten eigenständig gelöscht werden. Das Kriminalkommissariat Waldshut-Tiengen (07741 8316-0) ermittelt und nimmt Hinweise entgegen. Rund um die Uhr ist auch das Polizeirevier in Waldshut unter 07751 8316-0 zu erreichen.

