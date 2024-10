Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mehrere Einbrüche- Person flüchtig- Hubschrauber im Einsatz

Bad Salzungen/ Langenfeld (ots)

Am 27.10.2024 gegen 02:00 Uhr meldete eine Mitarbeiterin der Agragenossenschaft in Langenfeld einen Einbruch. Der Täter öffnete gewaltsam die Tür zum Mitarbeitergebäude und durchwühlte in diesem die Schränke. Aus zwei auf dem Gelände abgestellten Arbeitsmaschinen wurden die Autoradios entwendet. In dem Zusammenhang wurde ebenfalls auf dem Gelände ein Radlader festgestellt, welcher vermutlich von einer sich in der Nähe befindlichen Baustelle dahin gefahren wurde. Während weiterer Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass auf der Baustelle ebenfalls in einen Baucontainer eingebrochen wurde.

Gegen 07:00 Uhr teilte die Mitteilerin erneut mit, dass sich eine männliche Person auf dem Gelände der Agrargenossenschaft an dem Radlader zu schaffen macht. Diese Person flüchtete dann fußläufig über das Feld in Richtung Kaltenborn. Durch die Zeugen wurde die Person als männlich, bekleidet mit einer auffällig organgfarbenen Arbeitshose und einem schwarzen Kapuzenpullover beschrieben. Zur Suche nach dem flüchtenden Täter kam der Hubschrauber zum Einsatz. Während der Fahndung nach dem Täter konnte auf dem Gelände der ehemaligen Jugendherberge das vermutliche Lager des Täters mit weiterem Diebesgut aus vorangegengenen Diebstahlshandlungen aufgefunden werden.

Es werden Zeugen gesucht, die Hinweise geben können, oder Beobachtungen in den letzten Tagen zu Personenbewegungen auf dem genannten Gelände der ehemaligen Jugendherberge in der Kaltenborner Straße 70 in Bad Salzungen machen konnten. Diese wenden sich bitte an die PI Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 5510.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell