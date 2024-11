Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Verkehrsunfall mit Sachschaden - Verkehrsunfallflucht - geparktes Neufahrzeug beschädigt - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Landkreis Emmendingen

Stadt Emmendingen

Im Zeitraum vom 02.11.2024 bis 08.11.2024 wurde ein am rechten Fahrbahnrand am Ende der Wiesenstraße abgestellter Pkw von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer beim Rangiervorgang beschädigt. Hierbei wurde der Pkw an der Stoßstange beschädigt. Das Schadensbild lässt auf eine Anhängerkupplung am Verursacherfahrzeug schließen.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel.: 07641 582-0) hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen oder Hinweisgeber, welche im genannten Zeitraum einen Verkehrsunfall im Bereich des dortigen Gasthauses/Parkplatzes mitbekommen haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell