PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Mann beißt bei Festnahme Polizisten +++ Einbruch in Wohnung +++ Fahndungserfolg nach Zeugenhinweis

Bad Schwalbach (ots)

1.Mann beißt bei Festnahme Polizisten,

Taunusstein-Wehen, Im Hängl, Dienstag, 25.02.2025, 19:50 Uhr

(br)Am Dienstagabend nahm die Polizei in Taunusstein-Wehen einen Mann fest, dabei setzten sie auch einen dienstlichen Taser ein. Um 19:50 Uhr wurden die Beamten in die Straße "Im Hängl" gerufen. Dort befand sich ein Mann in einem psychischen Ausnahmezustand, welcher in einer Wohnung randalierte und ein eigengefährdendes Verhalten zeigte. Bei der Festnahme des 23-Jährigen leistete er erheblichen Widerstand und biss einen 24-jährigen Polizeibeamten, sodass die Polizisten einen DEIG, umgangssprachlich Taser, einsetzen mussten. Der Mann zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Im Anschluss folgte die Vorstellung in einer psychiatrischen Klinik. Auch der Polizeibeamte wurde durch den Biss leicht verletzt und konnte nach ambulanter Behandlung seinen Dienst fortsetzen.

2.Einbruch in Wohnung,

Bad Schwalbach, Martha-von-Opel-Weg, Freitag, 21.02.2025 bis Dienstag, 25.02.2025, 12:30 Uhr

(br)Einbrechern gelang es zwischen Freitagnacht und Dienstagmittag in eine Einzimmerwohnung in Bad Schwalbach einzudringen. Unbekannte hebelten ein Wohnzimmerfenster der Sozialwohnung eines Mehrparteienhauses im Martha-von-Opel-Weg auf und gelangten so in die Wohnung. Die Täter entkamen mit Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro. Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise unter der (06124) 7078-0 entgegen.

3.Frau auf Gehweg in Geisenheim attackiert - Fahndungserfolg nach Zeugenhinweis,

(br)Am Montag, dem 24.02.2025 gegen 18:10 Uhr konnten Ermittler der Polizeistation Rüdesheim einen 20-Jährigen ohne festen Wohnsitz festnehmen welcher in der vorherigen Woche eine Frau auf einem Gehweg attackiert hatte (Siehe Pressemitteilung vom 18.02.25). Auf die Spur kam die Polizei dem Wohnsitzlosen nach einem eingegangenen Zeugenhinweis. Der 20-Jährige wurde nach seiner Festnahme zur Dienststelle gebracht und erkennungsdienstlich behandelt. Später wurde er aufgrund seines Gesundheitszustandes in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht.

