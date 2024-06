Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zwei Wohnanhänger gestohlen - Kripo sucht Zeugen

Altenburg (ots)

Schmölln: Unbekannte Fahrzeugdiebe hielten sich am vergangenen Wochenende (15.06. - 16.06.2024) auf dem Gelände eines Autohandels am Kapsgraben in Schmölln auf. Die Folge - die Polizei leitete die Ermittlungen wegen zweifachen Fahrzeugdiebstahls ein. Gestohlen hatten die Täter zwei zum Verkauf angebotene und nicht zugelassene Wohnwagenanhänger der Marke Caravan Fendt. Die Kripo in Altenburg ermittelt zum Geschehen (Bezugsnummer 0155427/2024). Hierbei werden Zeugen gesucht, die verdächtige Personen- bzw. Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der KPI in Gera zu melden. (KR)

