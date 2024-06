Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: 42-Jähriger randaliert in seiner Wohnung

Gera (ots)

Gera: Ein 42 Jahre alter Mann, welcher sich offenbar in einem Ausnahmezustand befand, randalierte gestern Abend (17.06.2024), in seiner Wohnung in der Karl-Matthes-Straße, sodass zunächst der Rettungsdienst und in der Folge auch die Polizei zum Einsatz kam. Der Mann beruhigte sich jedoch kaum merklich und sollte aufgrund seines Gesundheitszustandes ins Krankenhaus gebracht werden. Am Ende leistete er Widerstand gegen die eingesetzten Polizisten, sodass er zu Boden gebracht werden musste. Ein Rettungswagen brachte ihn schließlich in die Klinik, wo er in die Obhut medizinsicher Fachkräfte übergeben wurde.(RK)

