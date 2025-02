PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Kind an Bushaltestelle durch Bus angefahren und leicht verletzt +++ Schulwegsicherung durch die Polizeidirektion Rheingau-Taunus

Bad Schwalbach (ots)

1.Kind an Bushaltestelle durch Bus angefahren und leicht verletzt, Bad Schwalbach, Emser Straße, Mittwoch, 26.02.2025, 13:15 Uhr

(br)Am Mittwochmittag wurde ein 13-Jähriger an einer Bushaltestelle in der Emser Straße in Bad Schwalbach angefahren und verletzt. Der Bus fuhr um 13:15 Uhr in Schrittgeschwindigkeit von der dortigen Bushaltestelle los, als der 13-Jährige auf die Straße lief, um zu einem anderen Bus zu gelangen. Der Busfahrer sah den Jungen zu spät und stieß gegen ihn. Der 13-Jährige stürzte und verletzte sich dabei leicht. Am Bus entstand kein Sachschaden. Das Kind wurde zur Abklärung in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.

2.Schulwegsicherung durch die Polizeidirektion Rheingau-Taunus, Idstein und Niedernhausen, Mittwoch, 26.02.2025, 07:30 Uhr (br)Polizeibeamte aus Idstein überwachten am Mittwochmorgen an mehreren Schulen im Stationsbereich den Schulweg. Hierzu postierten sich die Beamten in dem Zufahrtsbereich zu Schulen und überwachten den Durchgangsverkehr. Insbesondere wurde auf mögliche Geschwindigkeitsverstöße oder Parkverstöße geachtet, welche gerade zu Schulbeginn -und Ende Gefahrenpotential bieten. Es wurden keine Verkehrsverstöße festgestellt. Auch in der Zukunft führt die Polizei im Bereich von Schulen derartige Kontrollen durch, um den Schülern einen sicheren und reibungslosen Schulweg zu ermöglichen.

