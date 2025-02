Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Drei vergebliche Versuche + Plakat beschädigt + Opel-Scheibe eingeschlagen + Zeugensuche zu Unfall zwischen zwei Taxis

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg: Drei vergebliche Versuche

In einem frei zugänglichen Treppenhaus in der Biegenstraße versuchten Diebe, durch das Aufbrechen der Türen in dortige Praxisräume zu gelangen. Insgesamt gingen sie dabei zwischen Mittwoch, 5. Februar, 21 Uhr, und Freitag, 7.30 Uhr, drei Türen an, wobei sie an allen scheiterten. Es entstand ein etwa 250 Euro hoher Schaden. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 064214060).

Marburg: Plakat beschädigt

Vier unbekannte, dunkel gekleidete männliche Jugendliche besprühten am Sonntag, 9. Februar, gegen 2.20 Uhr ein AfD-Plakat in der Cappeler Straße und zerrissen es. Anschließend flüchteten sie, wobei sie eine Leiter zurückließen, mit der sie an das Plakat gelangt waren. Dabei hatten sie zudem einen Zaun beschädigt. Zur weiteren Beschreibung der Personen ist nur bekannt, dass sie alle zwischen 175 und 185cm groß sein sollen. Der entstandene Schaden beträgt mehrere hundert Euro. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise: Wem sind vorab die vier Personen mit einer Leiter im Marburger Stadtgebiet aufgefallen? Wer kann die Beschreibung ergänzen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Stadtallendorf: Opel-Scheibe eingeschlagen

Auf dem Rewe-Parkplatz in der Herrenwaldstraße schlugen Unbekannte am Sonntag, 9. Februar, die Scheibe der Beifahrertür eines dort geparkten grauen Opel Vectra ein. Der etwa 100 Euro hohe Schaden entstand zwischen 17.30 Uhr und 17.50 Uhr. Es wurde nichts aus dem Auto entwendet. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06428/93050).

Marburg: Zeugensuche zu Unfall zwischen zwei Taxis

Die Marburger Unfallermittler suchen Zeugen zu einem Unfall, der sich am Samstagabend, 8. Februar, zwischen zwei Taxis in der Biegenstraße vor dem Kino ereignete. Gegen 21.55 Uhr standen mehrere Taxis an der Taxi-Haltestelle. Ein unbekannter Fahrer fuhr bisherigen Ermittlungen zufolge wohl mit einem Mercedes-Bus-Taxi los, um am Erwin-Piscator-Haus Fahrgäste aufzunehmen. Beim Ausparken stieß der Fahrer des Mercedes-Busses an das dahinterstehende VW-Taxi und verursachte einen etwa 50 Euro hohen Schaden. Der Mercedes-Fahrer fuhr daraufhin weiter. Der VW-Fahrer fuhr ihm hinterher und versuchte beim Erwin-Piscator-Haus noch, den Unbekannten auf den Unfall aufmerksam zu machen. Der winkte jedoch ab und fuhr davon. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06421/4060 bei der Polizei zu melden.

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell