POL-MR: + Einbruch in Sportsbar + Kasse aufgebrochen + Abschleppfahrzeug gestohlen + Mit Mauer kollidiert und abgehauen +

Marburg-Biedenkopf (ots)

Gladenbach: Einbruch in Sportsbar

Einbrecher drangen am Mittwoch (05.02.2025) zwischen 01:30 Uhr und 10:50 Uhr in eine Sportsbar in der Gladenbacher Marktstraße ein. Die Täter öffneten gewaltsam einen Tresor und brachen mehrere Sportwettautomaten auf. Sie erbeuteten dabei Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Die Marburger Kriminalpolizei ermittelt und fragt: Wer hat die Täter beobachtet? Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise nimmt die Kripo unter Tel.: 06421 4060 entgegen.

Steffenberg: Kasse aufgebrochen

Ein bislang Unbekannter nutzte am Mittwochabend (05.02.2025) gegen 19:30 Uhr die Gelegenheit, als eine Kasse in einem Einkaufsmarkt in der Straße "Kaufpark Steffenberg" unbesetzt war und brach die Kassenschublade auf. Der Dieb ließ Bargeld in noch nicht bekannter Höhe mitgehen. Anschließend verließ der Täter den Markt, stieg in einen grauen VW und fuhr in Richtung Angelburg. Er wird als etwa 190 cm groß, kräftig und mit hellem Teint beschrieben. Außerdem habe er eine Mütze getragen und sei dunkel gekleidet gewesen. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf den Täter oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Marburg in Verbindung zu setzen (Tel.: 06421 4060).

Biedenkopf: Abschleppfahrzeug gestohlen

Im Laufe der Nacht von Montag (03.02.2025) auf Dienstag (04.02.2025) verschafften sich Diebe Zutritt zum Gelände eines Autohauses in der Straße "Zum Musbach" in Biedenkopf. Dort öffneten und starteten sie auf bislang nicht geklärte Weise ein Abschleppfahrzeug. Danach fuhren die Täter mit dem grauen Opel Movano mit dem amtlichen Kennzeichen BID-OM 110 in unbekannte Richtung davon. Die Polizei fragt: Wer hat den Diebstahl des Fahrzeugs beobachtet? Wem ist seit Dienstag (04.02.2025) das graue Abschleppfahrzeug aufgefallen? Wer kann Hinweise auf den Verbleib des Fahrzeugs geben? Zeugen werden gebeten sich telefonisch unter 06421 4060 bei der Kriminalpolizei in Marburg zu melden.

Biedenkopf: Mit Mauer kollidiert und abgehauen

Zeugen nahmen am Montagabend (03.02.2025) gegen 19:00 Uhr in der Thauwinkelstraße in Biedenkopf ein lautes Geräusch wahr. Bei einer Nachschau auf der Straße stellten die Zeugen bei einem Anwohner eine beschädigte Grundstücksmauer fest. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen kam ein Fahrzeug auf der Thauwinkelstraße in Fahrtrichtung Marktplatz nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Mauer. Danach setzte das Fahrzeug seine Fahrt jedoch fort. Die Polizei in Biedenkopf bittet Unfallzeugen oder Personen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, sich unter Tel.: 06461 92950 zu melden.

