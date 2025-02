Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: + Geld und Tablet aus Autos gestohlen + Zigarettenautomat aufgebrochen +

Marburg-Biedenkopf (ots)

Cölbe: Geld und Tablet aus Autos gestohlen

Diebe öffneten in Cölbe in der Nacht zu Dienstag (04.02.2025) gegen 02:50 Uhr einen silberfarbenen Ford Focus, der in einer Hofeinfahrt in der Weimarer Straße abgestellt war. Sie ließen Münzgeld im Wert von knapp 20 EUR mitgehen, das in der Mittelkonsole abgelegt war. In der Zeit zwischen Montag (03.02.2025), 16:15 Uhr und Dienstag, 07:45 Uhr machten sich die Unbekannten zudem an einem schwarzen Hyundai Bayon zu schaffen, der in der Straße "Auf der Hebert" parkte. Hier erbeuteten die Täter unter anderem ein Tablet. Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Marburg zu melden (Tel.: 06421 4060).

Neustadt: Zigarettenautomat aufgebrochen

Kurz nach 02:20 Uhr verständigten Zeugen am Mittwoch (05.02.2025) die Polizei, weil sie vier Personen dabei beobachteten, wie diese einen Zigarettenautomaten in der Straße "Hochstruth" in Neustadt aufbrachen. Die Täter erbeuteten eine bislang unbekannte Anzahl Zigarettenschachteln und flüchteten noch vor Eintreffen der Polizei die Straße "Hochstruth" entlang in Richtung Niederkleiner Straße. Hinweise nimmt die Marburger Kripo unter Tel.: 06421 4060 entgegen.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

