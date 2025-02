Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: + Polizei fasst Eindringlinge + Einbruch in Secondhand-Laden + Tür während der Fahrt geöffnet + Gegen Hyundai gestoßen + Opel gestreift + Mercedes touchiert +

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg: Polizei fasst Eindringlinge

Gegen 04:35 Uhr erhielt die Polizei am Sonntagmorgen (02.02.2025) Kenntnis über einen Einbruch in eine Bäckereifiliale in der Straße "Ketzerbach" in Marburg. Reinigungskräfte bemerkten drei Eindringlinge in der Filiale und verständigten die Polizei. Mehrere Streifen nahmen die drei Personen fest, als diese die Filiale verlassen wollten. Die drei Männer aus Marburg waren zuvor durch ein Fenster in die Bäckerei eingestiegen und hatten mehrere Schränke und Schubladen in den Räumlichkeiten der Filiale durchsucht. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurden die Männer im Alter von 26 und 35 Jahren nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wegen fehlender Haftgründe entlassen. Gegen sie wird wegen eines versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt.

Marburg: Einbruch in Secondhand-Laden

Zwischen Freitag (31.01.2025), 17:00 Uhr und Samstag (01.02.2025), 06:30 Uhr drang ein Unbekannter in einen Secondhand-Laden in der Straße "Roter Graben" in Marburg ein. Der Täter durchsuchte das Geschäft und ließ ein Kartenlesegerät für EC-Karten mitgehen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten mit der Kriminalpolizei in Marburg Kontakt aufzunehmen (Tel.: 06421 4060).

Münchhausen: Tür während der Fahrt geöffnet

Zu einer Unfallflucht kam es in der Nacht zu Sonntag (02.02.2025) kurz vor 00:50 Uhr in Niederasphe. Ein Insasse eines grauen Ford Fiesta mit MR-Kennzeichen öffnete während der Fahrt in der Straße "Am Sportplatz" in Richtung Hainbirkenweg eine der rechten Fahrzeugtüren, sodass diese im Vorbeifahren gegen einen schwarzen Ford S-MAX stieß, der in Höhe der Hausnummer 17 parkte. Die Marburger Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf die Insassen des grauen Ford Fiesta geben können, sich telefonisch unter 06421 4060 zu melden.

Marburg: Gegen Hyundai gestoßen

Im Zeitraum zwischen Samstag (01.02.2025), 21:00 Uhr und Sonntag (02.02.2025), 09:30 Uhr prallte ein bislang unbekanntes Fahrzeug in Marburg/Ronhausen gegen einen schwarzen Hyundai Tucson. Dieser parkte am Fahrbahnrand der Bortshäuser Straße in Höhe der Hausnummer 2. Erste Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem Unfallverursacher um einen Rollerfahrer gehandelt haben könnte. Unter der Rufnummer 06421 4060 erbittet die Polizei Marburg Hinweise von Unfallzeugen.

Marburg: Mercedes touchiert

Ein schwarzer Mercedes A 250 parkte am Samstag (01.02.2025) von 00:30 Uhr bis 09:30 Uhr vor einem Wohnhaus in der Rudolf-Bultmann-Straße in Marburg. Vermutlich beim Rückwärtsfahren oder Rangieren touchierte ein anderes Fahrzeug den Mercedes. Hinweise nimmt die Polizei in Marburg entgegen (Tel.: 06421 4060).

Marburg: Opel gestreift

Vermutlich beim Vorbeifahren streifte ein unbekanntes Fahrzeug am Freitag (31.01.2025) in Marburg einen parkenden blauen Opel Meriva. Der Opel war in der Zeit von 08:10 Uhr bis 15:20 Uhr in der Johann-Konrad-Schäfer-Straße in Höhe der Hausnummer 4 am Fahrbahnrand abgestellt. Unfallzeugen werden gebeten sich unter Tel.: 06421 4060 mit der Polizeistation Marburg in Verbindung zu setzen.

