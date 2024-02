POL-SE: Boostedt/Bad Segeberg - Mehrere versuchte Betrugstaten durch sogenannte Schockanrufe falscher Polizeibeamten - Polizei warnt

Polizeidirektion Bad Segeberg

Vor dem aktuellen Hintergrund mehrerer derartiger Betrugsversuche in Boostedt und Bad Segeberg warnt die Polizei zum wiederholten Male vor betrügerischen Anrufen.

Gleich fünf Taten ereigneten sich am Montag (19.02.2024) in Boostedt, eine weitere wurde am Dienstag (20.02.2024) in Bad Segeberg gemeldet. In allen sechs Fällen gaben sich die Täter am Telefon als Polizeibeamte aus. In der Nachbarschaft der Angerufenen sei es laut Angaben der falschen Polizeibeamten zu Einbrüchen gekommen, nun habe man die Intention, die Wertgegenstände der Angerufenen zu sichern.

Diesmal blieb es bei allen sechs Taten bei den Versuchen, da alle angerufenen Seniorinnen und Senioren richtig handelten, die Telefonate kurzerhand beendeten und die Polizei informierten.

Die Polizei ruft insbesondere ältere Menschen dazu auf, bei derartigen Anrufen hellhörig zu werden und umgehend die Polizei zu informieren. Darüber hinaus rät die Polizei jüngeren Familienangehörigen, ihre lebensälteren Verwandten und Bekannten für das Thema zu sensibilisieren.

Zudem können sich besorgte Bürger bei bestehender Unsicherheit im Umgang mit derartigen Anrufen an jede örtliche Polizeidienststelle oder gleichermaßen an das Sachgebiet Prävention der Polizeidirektion Bad Segeberg wenden (Bad Segeberg 04551 884-2141, Pinneberg 04101 2020). Dort erhalten vermeintliche Opfer, aber auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter örtlicher Geldinstitute, entsprechende Hinweise.

Tipps für Ihre Sicherheit

- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Legen Sie den Hörer auf, wenn Ihnen etwas merkwürdig erscheint. - Weder Polizei noch Staatsanwaltschaft würde Bargeldzahlungen von Ihnen fordern oder annehmen - Kautionszahlung sind in Deutschland unüblich - Sprechen Sie am Telefon nicht über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen. - Sprechen Sie mit Ihrer Familie oder anderen Vertrauten über den Anruf. - Wenn Sie unsicher sind: Rufen Sie die Polizei unter 110 (ohne Vorwahl) oder Ihre örtliche Polizeidienststelle an. Nutzen Sie nicht die Rückruftaste.

