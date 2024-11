Polizei Düren

POL-DN: Ermittlungserfolg - Betrüger festgenommen

Düren / Karlstadt (ots)

Nach umfangreichen Ermittlungen durch die Kriminalpolizei in Karlstadt (Bayern) und die Kriminalpolizei Düren konnte ein 30-Jähriger Betrüger, der sich in Düren aufhielt, am 15.11.2024 festgenommen werden.

Die Person wurde zwischenzeitlich von 22 (!) verschiedenen Staatsanwaltschaften bundesweit gesucht, da er überall als Serienbetrüger "tätig" war. Alleine die Staatsanwaltschaft Aachen wirft ihm im Zeitraum 21.06.2024 und dem 04.08.2024 konkret 22 Betrügereien vor und hat daher auch einen Untersuchungshaftbefehl gegen ihn erwirkt.

Die Kriminalpolizei in Karlstadt (Bayern) hatte ebenfalls die Ermittlungen wegen mehrfachen Betruges aufgenommen. Hierbei stellte sich heraus, dass sich der 30-Jährige, der in Deutschland nicht offiziell gemeldet ist, möglicherweise in Düren aufhalten soll. In Zusammenarbeit zwischen der Kriminalpolizei Karlstadt und der Kriminalpolizei Düren konnte der aktuelle Aufenthaltsort ermittelt und für die betreffende Wohnung ein Durchsuchungsbeschluss erwirkt werden. In einem geplanten Einsatz konnte die Person in der Wohnung bei einem Bekannten angetroffen und festgenommen werden.

