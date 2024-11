Polizei Düren

POL-DN: Zwei Leichtverletzte bei Unfall in Jülich

Jülich (ots)

Am Montagabend (18.11.2024) ereignete sich an der Kreuzung Linnicher Straße / Am Schulzentrum ein Verkehrsunfall. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 13.000 Euro.

Gegen 19:17 Uhr befuhr ein 69-Jähriger aus Stolberg die Linnicher Straße in Fahrtrichtung Broich und bog nach links in die Straße "Am Schulzentrum" ab. Hierbei stieß er mit dem entgegenkommenden Pkw einer 49-Jährigen aus Jülich zusammen. Durch die Kollision wurde die Jülicherin, sowie ein in ihrem Fahrzeug sitzendes 8-jähriges Kind leicht verletzt. Sie wurden mit einem Rtw in ein Krankenhaus gebracht. Der nicht mehr fahrbereite Wagen der Jülicherin musste abgeschleppt werden.

