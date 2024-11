Polizei Düren

POL-DN: 12-Jähriger bei Unfall leicht verletzt

Düren (ots)

Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung An Gut Nazareth/Olefstraße wurde am Montagmorgen (18.11.2024) ein 12-jähriger Junge aus Düren leicht verletzt. Er war beim Überqueren der Fahrbahn von einem Pkw erfasst worden.

Eine 59-Jährige aus Stolberg befuhr gegen 07:15 Uhr die Straße An Gut Nazareth und wollte von dort nach links in die Olefstraße abbiegen. Nachdem sie zunächst im Kreuzungsbereich verkehrsbedingt gewartet hatte, fuhr die 59-Jährige an. In diesem Moment, so die Frau aus Stolberg, lief das Kind über eine Fußgängerfurt auf die Fahrbahn. Ein rechtzeitiges Bremsen war nicht mehr möglich und es kam zur Kollision zwischen dem Fahrzeug und dem 12-Jährigen. Der Junge wurde zunächst auf die Motorhaube aufgeladen und fiel anschließend auf die Fahrbahn. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu, er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

