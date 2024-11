POL-DN: Fußgänger muss Pkw ausweichen - Leicht verletzt

Düren (ots) - In der Nacht zum Samstag drangen bislang unbekannte Täter in Düren in eine Apotheke auf der Arnoldsweilerstraße ein. Die zwei Einbrecher wurden von einer Zeugin dabei beobachtet, wie sie gegen 03:15 Uhr eine Scheibe der Apotheke einschlugen und in den Geschäftsraum eindrangen. Kurz darauf flüchteten sie zu Fuß über die Hans-Holbein-Straße. Eine unverzüglich eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief bislang ergebnislos. Durch die Kriminalpolizei ...

