Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Apotheke

Düren (ots)

In der Nacht zum Samstag drangen bislang unbekannte Täter in Düren in eine Apotheke auf der Arnoldsweilerstraße ein. Die zwei Einbrecher wurden von einer Zeugin dabei beobachtet, wie sie gegen 03:15 Uhr eine Scheibe der Apotheke einschlugen und in den Geschäftsraum eindrangen. Kurz darauf flüchteten sie zu Fuß über die Hans-Holbein-Straße. Eine unverzüglich eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief bislang ergebnislos. Durch die Kriminalpolizei konnten am Tatort Spuren gesichert werden, die nun zunächst ausgewertet werden müssen. Nach Angaben der Zeugin, handelte es sich bei den beiden Tätern um zwei männliche Personen, die mit dunklen Kapuzenpullis und dunklen Hosen bekleidet waren. Zeugen, die zur Tatzeit entsprechende Beobachtungen gemacht haben, sollen sich bitte mit der Polizei unter 02421 9496425 in Verbindung setzen.

