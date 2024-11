POL-DN: Von der Bremse abgerutscht - 2 Schwerverletzte

Düren (ots) - An der Einmündung August-Klotz-Straße / Weierstraße kam es gestern (14.11.2024) zum Zusammenstoß von zwei Pkw im Kreuzungsbereich. Gegen 20:30 Uhr war eine 18-jährige Dürenerin mit ihrer ebenfalls 18 Jahre alten Beifahrerin aus Düren auf der August-Klotz-Straße in Richtung Aachener Straße unterwegs, um dann links in die Weierstraße abzubiegen. Als die Ampel für sie Grün zeigte, setzte sie zum ...

