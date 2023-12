Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Hahnstätten - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Hahnstätten (ots)

Am 05.12.2023 kam es zwischen 11:30 Uhr und 11:45 Uhr an der Einmündung Hohlenfelsbachstraße / Aarstraße zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW. Der Unfallverursacher bog hierbei von der Hohlenfelsbachstraße in die Aarstraße ein und missachtete hierbei die Vorfahrt der dort fahrenden Geschädigte. Es kam zum Unfall; Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen. Der genaue Unfallhergang ist Bestandteil der weiteren Ermittlungen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten diese der Polizeiinspektion Diez unter Telefon 06432/6010 zu melden.

