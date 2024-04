Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Diebstahl von Baustelle auf Stadiongelände

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter begaben sich zwischen Mittwoch (03.04.2024), 19.00 Uhr, und Donnerstag (04.04.2024), 7.00 Uhr, widerrechtlich auf das Gelände einer Baustelle in der Rosenstraße in Sindelfingen. Mutmaßlich nachdem die Unbekannten zunächst vergeblich versucht hatten, einen Baucontainer aufzubrechen, begaben sie sich in ein sich im Umbau befindliches Gebäude. Dort entwendeten sie ein Baustellenradio sowie ein Akku-Auspressgerät im Gesamtwert von etwa 400 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07031 697-0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Sindelfingen in Verbindung zu setzen.

